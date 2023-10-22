دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخلت الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يومها الـ16، الأحد، مع ارتفاع مستمر بعدد القتلى والجرحى بقطاع غزة الذي يشهد ضربات إسرائيلية تستهدف معاقل الحركة ردا على العملية التي نفذها مسلحو حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:

- اكتظ مستشفى في منطقة دير البلح بوسط غزة بالجثث بعد غارات جوية ليلية، وفقا لصحفي في المستشفى يعمل لدى CNN، وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN أكثر من 12 جثة ملفوفة بالأكفان تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى. وشوهد أفراد الأسرة وهم حزينون ويحاولون التعرف على الجثث.

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

- اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية، ما لا يقل عن 65 شخصًا في الضفة الغربية، بحسب بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، لافتا على أن ذلك يرفع عدد المعتقلين منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 1130 شخصا.

- ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مسجد الأنصار في جنين بالضفة الغربية إلى ثلاثة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حادث منفصل، قالت الوزارة إن شخصين قتلا عقب مواجهات في طوباس ونابلس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 90.

شبان لبنانيون من أنصار حزب الله يركبون الدراجات ويلوحون بأعلام الحزب بمسيرة لدعم الفلسطينيين في 20 أكتوبر 2023 في بيروت، لبنان Credit: Manu Brabo/Getty Images)

- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر صحفي، الأحد، على موقع أكس (تويتر سابقا)، إن حزب الله "يلعب لعبة خطيرة للغاية" ويمكن أن يجر لبنان "إلى حرب لن يكسب منها شيئًا".

السياج الحدودي بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل Credit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، الأحد، عن توسيع خطة الإخلاء التي تمولها الدولة في المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع لبنان، وينطبق هذا على 14 منطقة إضافية هي: سنير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، هغوشريم، ليمان، ماتسوفا، إيلون، غورين، غورنوت هجليل، إيفين مناحيم، ساسا، تسيفعون وراموت نفتالي.

صورة ارشيفية لصاروخ بمنظومة "ثاد" Credit: Lockheed Martin)

- ينشر الجيش الأمريكي أنظمة دفاع صاروخية من طراز "ثاد" في الشرق الأوسط ويضع قوات أمريكية إضافية على أهبة الاستعداد وذلك بعد التصعيدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة، وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إنه "قام بتنشيط نشر بطاريات الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) بالإضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية" مساء السبت.