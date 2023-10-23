مع تصعيد إسرائيل غاراتها.. مستشفيات غزة تواجه وضعًا كارثيًا

ما هي خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح غزة بريًا؟ جنرال متقاعد يوضح لـCNN

"لا مكان آمن" للفرار من القصف.. فلسطيني يصف الوضع في شمال غزة

"يدفعون أغلى ثمن لحرب لم يختاروها".. مشاهد من معاناة أطفال غزة من عواقب الصراع

(CNN)-- قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء الأحد، لمناقشة "كيفية استخدام كافة الوسائل لوقف" الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضافت حماس عبر تطبيق "تيليغرام"، أن "الاتصال ناقش أيضا آخر التطورات المتعلقة بالعدوان (الصهيوني) على قطاع غزة".

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أعلن أن طهران لم تشارك في هجوم حماس على إسرائيل، لكنه أشاد بالهجوم.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإنه لا توجد "معلومات مباشرة" تربط هذه الهجمات بإيران في الوقت الحالي، لكن واشنطن تعتقد أن إيران "متواطئة على نطاق واسع" في هجمات حماس على إسرائيل.