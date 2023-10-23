مع تصعيد إسرائيل غاراتها.. مستشفيات غزة تواجه وضعًا كارثيًا

ما هي خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح غزة بريًا؟ جنرال متقاعد يوضح لـCNN

(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، إن 12 مستشفى و32 مركزًا طبيًا أصبحوا الآن خارج الخدمة بعد الغارات الإسرائيلية ونفاد الوقود.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، أن "المستشفيات فقدت قدرتها على علاج المرضى، وأن الطواقم الطبية تعالج المرضى بقدرات محدودة للغاية".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، إن أكثر من 15000 شخص أُصيبوا بجروح في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال ليو كانز، رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في القدس، لمراسل قناة CNN، ماكس فوستر، أن الأطباء في غزة "يقومون بإجراء عمليات جراحية بدون الجرعة الصحيحة من العقاقير المخدرة، وبدون الجرعة الصحيحة من المورفين".

ودخلت مجموعة ثالثة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الحيوية معبر رفح من الجانب المصري، الاثنين، لكن منظمات الإغاثة حذرت من أن هناك حاجة إلى المزيد للحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.