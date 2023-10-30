مسؤول مصري: 75 شاحنة مساعدات تنتظر العبور من مصر إلى غزة

(CNN)-- وصلت، الإثنين، 75 شاحنة مساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، بحسب تصريح السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء أسامة الغندور.

ويخضع 60 منهم حاليًا لفحوصات أمنية، بينما ينتظر الـ 15 الباقون للتفتيش، وفقًا لمراسل CNN الموجود على الأرض في رفح.

وأكد الغندور أن 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول قادمة من الهلال الأحمر المصري.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم استقبال 118 شاحنة فقط حتى الآن داخل قطاع غزة، "بسبب إجراءات التفتيش المعقدة التي تفرضها إسرائيل، والتي تعيق وصول المساعدات إلى غزة".

وأضاف الغندور أن إسرائيل ما زالت مستمرة في حظر دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وقال إن القطاع الطبي في شمال سيناء جاهز لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية فور السماح لهم بالعبور.

فرضت إسرائيل إغلاقًا كاملاً على غزة من المعبرين اللذين تسيطر عليهما، ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تاركة معبر رفح من مصر باعتباره المدخل الوحيد إلى القطاع.

وتدفقت المساعدات إلى غزة لأكثر من أسبوع، بعد دخول أول قافلة من الشاحنات عبر معبر رفح في 21 أكتوبر/ تشرين الأول. لكن مسؤولي الأمم المتحدة حذروا من أن المستويات الحالية من المساعدات تعد بمثابة "قطرة في محيط" أمام احتياجات نحو مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، ولم تشمل الشحنات الأولية إمدادات الوقود الحيوية.