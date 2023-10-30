الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار، مقارنا ذلك بموقف الولايات المتحدة بعد حادثة بيرل هاربر في عام 1941 وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وقال نتنياهو: "أريد أن أوضح موقف إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. تمامًا كما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربور، أو بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. إن إسرائيل لن توافق على وقف الأعمال العدائية مع حماس بعد الهجمات المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وأضاف نتنياهو أن "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لاستسلام إسرائيل لحماس، والاستسلام للإرهابيين، والاستسلام للهمجية، لن يحدث ذلك".

وقال نتنياهو: بينما يقول الكتاب المقدس إن هناك وقتا للسلام، قال: "هذا وقت الحرب".

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في التنحي، قال نتنياهو إن الشيء الوحيد الذي سيتنحى هو حماس. وتابع: "سوف نرسلهم إلى مزبلة التاريخ. هذا هدفي. هذه مسؤوليتي".