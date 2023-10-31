انفجارات في شمال غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلن قصف 300 هدف لحماس

(CNN)-- سُمعت أصوات طائرات مقاتلة ومروحيات تحلق حول المناطق المحيطة بقطاع غزة، في وقت مبكر الثلاثاء، بعد ليلة أخرى من القتال العنيف، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 300 هدف تابعة لحركة حماس.

وخلال الليل، قصفت القوات الإسرائيلية القطاع بقذائف المدفعية وقذائف الهاون وشنت غارات جوية. وشاهدت فرق CNN، العديد من الانفجارات الكبيرة في شمال غزة، حيث بدا أن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل نارية تضيء الأرض، تليها قذائف مدفعية وغارات جوية.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، جنودا إسرائيليين على الأرض في غزة، وهم يتقدمون سيرا على الأقدام وفي الدبابات في مناطق ريفية، وكذلك فيما يبدو أنها منطقة حضرية دمرتها الحرب بشكل كبير.

ورغم العملية البرية المكثفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، واصلت حماس إطلاق الصواريخ من غزة. وسمع مراسلو CNN، إنذارات تحذر من نيران قادمة إلى عدد من المناطق القريبة من محيط غزة، خلال الليل وفي وقت مبكر الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إن قواته قصفت "نحو 300 هدف"، بما في ذلك مجمعات عسكرية داخل أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس، خلال اليوم الماضي.

وأضاف البيان أنه خلال العمليات البرية، خاض جنود الجيش الإسرائيلي "عدة اشتباكات مع خلايا إرهابية أطلقت صواريخ مضادة للدبابات ونيران رشاشات باتجاههم. وقتل الجنود إرهابيين، ووجهوا القوات الجوية لشن ضربات في التوقيت المناسب على أهداف وبنية تحتية إرهابية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن العمليات البرية الموسعة التي شنتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، أسفرت عن مقتل "العديد من إرهابيي حماس"، وتم قصف مئات الأهداف العسكرية.