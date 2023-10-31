دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، الثلاثاء، إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.

وأكد البوسعيدي في تصريحات للوكالة، نشرتها، الثلاثاء، على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة، وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي، واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع، وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية"، حسب قوله.

كما دعا الوزير "المجتمع الدولي إلى جراء تحقيق مستقلّ حول ما أسماه (العدوان الإسرائيلي)، ومحاكمته على تعمد استهدافه للمدنيين في القطاع"، حسب قوله، وطبقا لما نقلت عنه الوكالة العمانية.

وقال وزير خارجية سلطنة عمان: "اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلًّا، وهو ما ندينه بشدّة لأن الضحايا غالبا ما يكونون من الأطفال والمدنيين. وإذا تذكرنا التجارب التاريخية السابقة نرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حل عسكري للقضية الفلسطينية، أو للصراع العربي -الإسرائيلي. وهناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حق مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلا نهائيا عادلًا فهذا لا يكون عسكريا، وإنما يكون عبر السبل السلمية"، بحسب الوكالة العمانية.

واعتبر البوسعيدي أن "العمل العسكري الإسرائيلي لا يعد إجراءً ضروريا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين"، مؤكدا أن "الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، وخاصة استهداف المدنيين. وهنا يجب ألا ننسى أيضا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه"، كما نقلت عنه الوكالة.

وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن "التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة، ودفعهم للانتقال جنوبًا، يُعتبر على نطاق واسع تمهيدًا للإبادة الجماعية، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية"، حسب قوله.

وأردف قائلا إن "حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعل غير قانوني، ويمكن أن يعد من جرائم الحرب، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان جريمة بموجب القانون الدولي"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة العمانية.

ودعا البوسعيدي إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة، وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل فوري لقطاع غزة".

وناشد وزير خارجية سلطنة عمان "المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، مثل ما أدلى به وزير المالية الإسرائيلي الحالي، بقوله: (هناك الآن 3 خيارات أمام الفلسطينيين: إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن الوزير.