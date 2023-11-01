رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: "لا يوجد مكان آمن في القطاع"

"نُعلم أطفالنا ليتمكنوا من إطعام أنفسهم إذا قُتلنا".. صحفي CNN ينقل ما يحدث مع عائلته بغزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أسماء 9 جنود آخرين قتلوا في شمال قطاع غزة، في إعلان يأتي صباح اليوم التالي للإعلان عن مقتل أول جنديين هناك منذ توسيع التوغل البري الإسرائيلي بالقطاع، الجمعة.

وكشف الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود التسعة وهم أرييل رايخ، وآصف لوغر، وآدي دنان، وهليل سولومون، وإيرز ميشلوفسكي، وآدي ليون، وإيدو عوفاديا، وليور سيمينوفيتش، وروي داوي.

وكان سبعة من الجنود القتلى أعضاء في لواء جفعاتي، فيما كان الاثنان الآخران من أفراد سلاح المدرعات.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل حول كيفية مقتل الجنود.