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الجيش الإسرائيلي: قواتنا تتقدم في غزة وتدمر البنية التحتية لحماس فوق الأرض وتحتها

الشرق الأوسط
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فيديو درامي يظهر سقوط وابل من الغارات الكثيفة على غزة أثناء بث مباشر لمراسل CNN

القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، الجمعة، إن الجيش يتقدم في غزة ويدمر البنية التحتية لحماس، فوق الأراض وتحتها. 

وأضاف الأدميرال دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن "قوات الجيش الإسرائيلي تطوق غزة من الجو والبر والبحر، وتطوق مدينة غزة ومحيطها".

وأضاف أن "الجنود المقاتلين يتقدمون في معارك يقومون خلالها بتدمير البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحت الأرض، والقضاء على الإرهابيين"، على حد وصفه. 

وتُصنف أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية". 

وأشار هاغاري إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على مخابئ للمتفجرات.

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