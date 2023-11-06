جنوب إفريقيا وتشاد تعلنان استدعاء دبلوماسيين من إسرائيل لـ"التشاور"

مسؤول بارز بحركة فتح: "وقف إطلاق النار في غزة ووقف تهجير الفلسطينيين أولوية لخلق واقع مختلف"

مسؤول بفتح لـCNN: ما يحدث في غزة "تطهير عرقي" والصراع "لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية"

(CNN)-- أعلنت جنوب إفريقيا وتشاد، الاثنين، أنهما ستستدعيان دبلوماسيين من إسرائيل "للتشاور"، ردًا على النزاع بين إسرائيل وغزة.

وقالت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية في جنوب إفريقيا، خومبودزو نتشافيني، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن "حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور".

وذكرت حكومة جنوب إفريقيا لشبكة CNN، أن هناك ثلاثة دبلوماسيين في إسرائيل سيتم استدعاؤهم.

وأضافت نتشافيني: "لقد لاحظ مجلس الوزراء أيضًا استمرار التصريحات المهينة للسفير الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا بشأن أولئك الذين يعارضون الفظائع والإبادة الجماعية للحكومة الإسرائيلية"، وأضافت أن دور السفير "أصبح غير مقبول على الإطلاق".

وأردفت نتشافيني خلال المؤتمر الصحفي: "لا يمكن التسامح مع إبادة جماعية تحت نظر المجتمع الدولي".

وكان لسفير إسرائيل لدى جنوب إفريقيا، إلياف بيلوتسركوفسكي، حضور منتظم في وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا، بما في ذلك هيئة الإذاعة العامة، في الأسابيع الأخيرة.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر برلمان جنوب إفريقيا قرارًا بتخفيض مستوى علاقات البلاد مع إسرائيل.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا شديدة اللهجة في إدانتها للعملية العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وفي بيان صدر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، إن "استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر في المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمباني السكنية وفي سياراتهم الخاصة، يعد جريمة حرب". وجددت الوزارة دعوة جنوب إفريقيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

في غضون ذلك، استدعت تشاد القائم بالأعمال لدى إسرائيل في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ردا على النزاع في غزة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة، نشرته وزارة الخارجية التشادية على فيسبوك.

وذكر منشور على موقع الرئاسة التشادية على الإنترنت، الاثنين، أن قرار استدعاء الدبلوماسي التشادي الكبير للتشاور، تم اتخاذه بسبب "الاستياء" من الصراع المستمر.

وجاء في بيان المتحدث باسم الحكومة بشأن النزاع أن "تشاد تدين الخسائر في الأرواح البشرية للعديد من المدنيين الأبرياء، وتدعو إلى وقف إطلاق نار يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية".