الأمم المتحدة تعلن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة منذ 21 أكتوبر

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

(CNN)-- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تحديثه الدوري، الاثنين، إن ما لا يقل عن 569 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن حوالي 93 شاحنة محملة أساسًا بالمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة، عبرت من مصر إلى غزة، الاثنين.

وأشار المكتب إلى أنه قبل بدء الأعمال العدائية، كان يدخل غزة في المتوسط 500 شاحنة محملة، في كل يوم عمل.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن دخول الوقود "مطلوب بشدة" لتشغيل مولدات الكهرباء ولتشغيل الأجهزة المنقذة للحياة، لكنه لا يزال محظورا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال المكتب: "لا تزال غزة تعاني من انقطاع كامل للكهرباء منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن أوقفت إسرائيل إمداداتها من الكهرباء والوقود، مما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة".