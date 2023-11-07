مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

مع تصاعد الغضب العالمي.. أمريكا تحذر إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها في غزة

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف مبنى مجاورا لمستشفى القدس في مدينة غزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه حدد موقع عناصر من حماس في المبنى المجاور للمستشفى، ونفذ غارة جوية ضدهم.

وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن انفجارات ثانوية كبيرة، تشير إلى وجود مستودع أسلحة لحماس في منطقة مدنية".

واتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان سابق، الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية بالقرب من المستشفى، ليل الاثنين.

وقالت الجمعية إن "(إسرائيل) استهدفت محيط مستشفى القدس في قطاع غزة بصاروخين، على بعد حوالي 50 مترا من بوابة المستشفى".

وأكد الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، أنه طلب من المدنيين في مدينة غزة التحرك إلى جنوب وادي غزة، وهو ممر مائي يُقسم وسط القطاع، من أجل سلامتهم.

وهزت انفجارات كبيرة أيضا محيط مستشفى القدس، الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، الاثنين، أن أكثر من 60% من المستشفيات والمراكز الطبية في غزة، أصبحت خارج الخدمة.

وأضافت الكيلة أن 16 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركزا طبيا، لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية، وكذلك القصف الإسرائيلي.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تداعيات نقص الوقود في مستشفى القدس، الذي تقول إنه يؤوي 14 ألف نازح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، الاثنين، إن "احتياطي الوقود في المستشفى سينفد خلال 48 ساعة، وستتوقف أجهزة إنقاذ الحياة وحضانات الأطفال حديثي الولادة، ووحدات العناية المركزة عن العمل".