أيمن الصفدي لـCNN: السبيل الوحيد لإنهاء هذا "الكابوس" وقف الحرب في غزة

"روسيا تغزو أوكرانيا لمساعدة الفلسطينيين".. ماذا قصد بوتين بحديثه عن حرب إسرائيل في غزة؟

"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

دبي، الإمارات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة، على خلفية التطورات الحالية في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الخارجية السعوديىة، في بيان، "أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصًا على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً".

وأوضح البيان أن تأجيل القمة العربية الإفريقية يعود "إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة".

كان من المقرر عقد القمة العربية الإفريقية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بالعاصمة السعودية الرياض.