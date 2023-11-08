مراسل CNN: لا يبدو أن هناك ميل للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.. والمناوشات الحدودية مستمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إنه "من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع احتلال غزة"، ولكن "قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع".

وجاءت إشارة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى "فترة انتقالية" ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الكاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

وقال بلينكن إنه سمع من المسؤولين الإسرائيليين أنه “ليس لديهم أي نية لإعادة احتلال غزة وفرض السيطرة على القطاع”.

وأضاف بلينكن في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي تبع قمة وزراء خارجية دول مجموعة السبع في العاصمة اليابانية، طوكيو: "من الضروري أن يكون للشعب الفلسطيني دور محوري في الحكم في غزة، وفي الضفة الغربية أيضًا، ومرة ​​أخرى، لا نرى إعادة احتلال".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "السؤال الوحيد المطروح هنا هو: هل سيكون هناك ضرورة لوجود مرحلة انتقالية؟ وما هي الآليات التي يجب تبنيها في سبيل تحقيق ذلك مع ضمان الحفاظ على الأمن. لكننا واضحون بشأن رفض إعادة الاحتلال، مثلما نحن واضحون بشأن رفض تهجير الفلسطينيين".

وأردف بلينكن قائلا: "وكما قلنا من قبل، نحن بحاجة إلى رؤية وحدة الحكم والوصول إليها فعليًا عندما يتعلق الأمر بغزة والضفة الغربية، وفي نهاية المطاف بالدولة الفلسطينية".