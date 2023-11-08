مستشار لنتنياهو يوضح لـCNN خطة إسرائيل بشأن غزة بعد الحرب

(CNN)-- قال مارك ريغيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، الثلاثاء، إن خطة إسرائيل لما بعد الحرب في غزة ليست "احتلالا مستمرا".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن أن تتوقع شيئا أكثر مرونة حيث يمكننا التحرك والخروج حسب الحاجة للتعامل مع الوضع الأمني"، وتابع: "نحن لا نتحدث عن أي نوع من الاحتلال المستمر لقطاع غزة".

وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو، لشبكة ABC News، الاثنين، بأن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب، قال ريغيف: "علينا أن نفرق بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية".

وذكر ريغيف: "عندما ينتهي هذا الأمر ونهزم حماس، فمن المهم ألا يكون هناك عنصر إرهابي متجدد، حماس متجددة لا فائدة من القيام بذلك والعودة إلى المربع الأول".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تعيد احتلال غزة، ولا يعني أن إسرائيل موجودة لحكم سكان غزة".

وتابع: "على العكس من ذلك، نحن مهتمون بإنشاء أطر جديدة، حيث يمكن لسكان غزة أن يحكموا أنفسهم، وحيث يمكن أن يكون هناك دعم دولي لإعادة إعمار غزة، ونأمل أن نتمكن من جلب الدول - الدول العربية أيضا - لإعادة إعمار غزة منزوعة السلاح في ما بعد حماس".