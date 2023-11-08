(CNN)-- تعمل القوات الإسرائيلية الآن داخل مدينة غزة، وفقًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال أيضًا إنها قتلت "الآلاف من الإرهابيين، من فوق وتحت الأرض".

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة للنظر في هدنة إنسانية بحملتها ضد حماس في غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يصر على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار وهو مستعد لضرب الجماعة المسلحة "حيثما كان ذلك ضروريا"، بما في ذلك البنية التحتية المدنية.

وفي غضون ذلك، تم إجلاء عشرات المدنيين إلى الجزء الجنوبي من القطاع خلال مهلة مدتها أربع ساعات خصصها الجيش الإسرائيلي، ويظهر مقطع فيديو أن بعض الأشخاص حملوا رايات بيضاء، في إشارة إلى أملهم في الحصول على ممر آمن.

إليكم أبرز العناوين:

- التحركات الإسرائيلية: قال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم أكثر من 14 ألف هدف إرهابي" في الشهر الماضي، مما أدى إلى القضاء على العديد من مقاتلي حماس وتدمير البنية التحتية والأسلحة الرئيسية، ووصف شهود عيان دوي عدة انفجارات ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، الثلاثاء.

- الرعاية الصحية: قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن بعض الأطباء في غزة يقومون بإجراء عمليات جراحية، بما في ذلك بتر الأطراف، دون تخدير. وأضافوا: "لا شيء يبرر الرعب الذي يعيشه المدنيون"، من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلتها الإنسانية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بتوصيل الإمدادات الطبية الأساسية إلى المرافق الصحية في مدينة غزة.

- وضع الحدود: قال مسؤول مصري إنه تم إجلاء إجمالي 637 مواطنًا أجنبيًا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، الثلاثاء، وهو الرقم الذي يعتر الأعلى على الصعيد اليومي منذ بدء عمليات الإجلاء الأسبوع الماضي، وأضاف المسؤول أن 15 جريحًا فلسطينيًا وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج عبر المعبر.

- حصيلة القتلى في غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في تقرير لها، الثلاثاء، إن أكثر من 70% من بين 10,305 أشخاص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول كانوا من الأطفال والنساء والمسنين، ودافع المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، عن دقة أعداد القتلى التي يتم الإبلاغ عنها خارج غزة، قائلاً إن أرقام المنظمة تتطابق بشكل وثيق مع أرقام وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع.