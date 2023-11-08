(CNN)-- ذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه "لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة"، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في برنامج CNN This Morning: "ليس جيدا للشعب الإسرائيلي".

وأضاف كيربي: "لا يزال الرئيس (جو بايدن) يعتقد أن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لغزة ليس بالأمر الجيد، وهذا ليس في صالح إسرائيل".

وتابع: "إحدى المحادثات التي أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في المنطقة هي كيف تبدو غزة بعد الصراع؟ كيف يبدو الحكم في غزة؟"، وأضاف: "مهما كان الأمر فإنه لا يمكن أن يكون كما كان في 6 أكتوبر/ تشرين الأول (قبل هجوم حركة حماس على إسرائيل) لا يمكن أن يكون حماس".

ويأتي التحذير الأخير من البيت الأبيض بعد أن قال نتنياهو لشبكة ABC News يوم الاثنين إن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس" قبل أن يضيف: "أعتقد أن إسرائيل سوف، لفترة غير محددة، نتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها".

ولقد كانت هذه واحدة من التلميحات الأولى التي قدمها نتنياهو حول رؤيته لغزة ما بعد الحرب، وتشير إلى وجهة نظر متباينة عن وجهة نظر الولايات المتحدة، بما في ذلك تصريحات بايدن حول الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القطاع.