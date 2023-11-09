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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف مسؤول إسرائيلي كبير فترات الهدن لمدة أربع ساعات بأنها "توقفات تكتيكية" ستدخل حيز التنفيذ في مناطق محددة، وأشار إلى أنه سيتم إخطار الحي أو المنطقة قبل عدة ساعات بأنه سيكون هناك توقف مؤقت، لمنح الناس في الشمال القدرة على التوجه جنوبًا للحصول على المساعدة والإغاثة.

وقال المسؤول إن الغارات الإسرائيلية ستتواصل على جنوب غزة، وقد تتلقى الأحياء الجنوبية أيضًا إشعارات بوقف مؤقت حتى يتمكن السكان من الخروج والحصول على الإغاثة أيضًا.

وقال المسؤول إن رؤية الناس يغادرون شمال غزة في الأيام القليلة الماضية متجهين إلى الجنوب هو مؤشر على أن حماس تفقد قبضتها.

وعند سؤاله عن موعد بدء هذه الهدن، قال المسؤول الإسرائيلي: "قريبا جدا".