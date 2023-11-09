"على الفور".. شاهد رد مسؤولة تمريض أمريكية خرجت من غزة عند سؤالها عما إن كانت ستعود هناك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ورده على سؤال إن كانت المملكة ستستخدم سعر النفط كأداة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.

وقال الفالح في مقطع الفيديو الذي جاء خلال مشاركته بمنتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: "حسنا أولا وقبل كل شيء هذا ليس من صلاحياتي، يمكنني أن أخبرك أن هذا ليس مطروحا على الطاولة، المملكة العربية السعودية تحاول إيجاد السلام عبر من خلال النقاشات السلمية".

وعند سؤاله عن وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة، قال الوزير: "عندما أُجريت هذه المحادثات كان سمو ولي العهد واضحا بأنها تعتمد على وجود مسار للوصول إلى حل سلمي للوضع الفلسطيني، الذي كان على الطاولة وسيبقى على الطاولة".

وأضاف الفالح: "بالطبع الانتكاسة خلال الشهر الماضي أوضحت لماذا كانت السعودية متمسكة بأن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءًا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط والذي يستند مرة أخرى إلى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل عقود والتي رأت طريقًا للمضي قدمًا نحو شرق أوسط طبيعي حيث سيكون لجميع دول الشرق الأوسط علاقات طبيعية وسيتم التركيز على الرخاء الاقتصادي وهو الموضوع المشترك اليوم".

وتأتي تصريحات الفالح مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستمرار ارتفاع أعداد الضحايا في القطاع.