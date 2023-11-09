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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حذر منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، الخميس، من أن الصراع بين إسرائيل وحماس قد ينتشر في المنطقة ككل.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث: "الحرب، بالتأكيد، هي فيروس يريد دائما التوسع، والصراع الحالي هو حريق هائل يمكن أن يلتهم المنطقة".

وأردف المسؤول الأممي في تصريحاته في المؤتمر الدولي الإنساني حول غزة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس: "يمكن أن يمتد (الصراع)، ويمكن أن تصبح هذه الأيام أياما جيدة عندما نرى ما يمكن أن يحدث غدا".

وأردف غريفيث: "لا يمكن للأمم المتحدة أن تكون جزءا من قرار أحادي بطرد آلاف الأشخاص في غزة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة".

وأردف المسؤول الأممي قائلا: "يجب حماية المدنيين، يجب تلبية احتياجاتهم أينما كانوا".

وكرر غريفيث دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار "لقد كان هناك الكثير من النقاش حول قيمة التوقف، وأنا لا أنكر قيمة التوقف. لكن هذا ليس كوقف إطلاق النار،"، حسب قوله.

الأربعاء، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن دعمهم لوقف الإغاثة الإنسانية في غزة لدعم تسليم المساعدات، وتحرك المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، لكنهم لم يدعوا إلى وقف إطلاق النار.