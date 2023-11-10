غزة وإسرائيل.. إعلامي مصري وطرح "الحل الساداتي" يثير تفاعلا

"لا أعرف إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك".. شاهد ما قالته أمريكية خرجت من غزة بعدما علقت أسابيع فيها

"لا أستطيع أن أصدق ما مررنا به".. فلسطينية أمريكية كانت محاصرة لأسابيع في غزة تروي لـCNN تفاصيل خروجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد طرحه ما وصفه بـ"الحل الساداتي" كمخرج من الأزمة التي تشهدها غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية فيها ردا على هجوم حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال إبراهيم عيسى في البرنامج الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس: "لازم تسأل نفسك هل الحرب هي السبيل لعودة فلسطين بعد كل الحروب التي خضناها وانهزمنا فيها؟ ما عدا طبعا النصر العظيم في 6 أكتوبر.. كل أعمال المقاومة انتهت إلى ما نراه دلوقت.."

وتابع قائلا: "انت متصور أن استمرارها (أعمال المقاومة) حيجيب نتيجة؟.. طيب نسمح لنفسنا نفكر في أشياء أخرى في سيناريوهات أخرى في أفكار كانت بدأت وكأنها شاذة غريبة مهجورة ملعونة في زمن سبق في الخميسنيات والستينيات وحتى في الاربعينيات وكان من يقولها يعني كأنه ألحد فيما يخص القضية الفلسطينية، خلينا نفكر في الناس دي يمكن كانت صاحبة رؤيا أبعد وأشمل وأكثر إحساسا بقدراتنا وأكثر وعيا بقدراتنا.."

وأضاف: "الكلام الي قاله حسين فوزي توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وبورقيبة ولطفي الخولي، ما يمكن نراجع نفسنا وننظر نظرة أن الحل الساداتي الي عمله ده هو الحل الوحيد الذي يليق بقدراتنا وإمكانياتنا ومواجهتنا للغرب، هذا السؤال الكبير الذي لازم نسأله تاني لنفسنا.."