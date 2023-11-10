"لا أعرف إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك".. شاهد ما قالته أمريكية خرجت من غزة بعدما علقت أسابيع فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لتصريح لوزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، وحديثه عن الأوضاع في غزة وإسرائيل بعد هجوم حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته إسرائيل بالعربية على منصة أكس (تويتر سابقا)، حيث اقتبست تصريح الفالح الذي قال فيه: "’انه من المؤسف اننا نلتقي الآن حيث تتصاعد ازمة حول العالم ، خاصة في الشرق الاوسط، من حيث جئت انا حيث فجعنا وتألمنا من المعاناة على المستوى الانساني في غزة بنفس مستوى ما تألمنا به من اجل من فقدوا حياتهم على الجانب الآخر في السابع من أكتوبر‘.. هذا ما صرح خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي بمنتدى بلومبرغ الاقتصادي الجديد".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لوزير الاستثمار السعودي، ورده على سؤال إن كانت المملكة ستستخدم سعر النفط كأداة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، حيث قال الفالح: "حسنا أولا وقبل كل شيء هذا ليس من صلاحياتي، يمكنني أن أخبرك أن هذا ليس مطروحا على الطاولة، المملكة العربية السعودية تحاول إيجاد السلام عبر من خلال النقاشات السلمية".

وعند سؤاله في المؤتمر ذاته عن وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة، قال الوزير: "عندما أُجريت هذه المحادثات كان سمو ولي العهد واضحا بأنها تعتمد على وجود مسار للوصول إلى حل سلمي للوضع الفلسطيني، الذي كان على الطاولة وسيبقى على الطاولة".