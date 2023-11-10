الجيش الإسرائيلي يحدد ممر الإخلاء في غزة حتى الساعة 4 بالتوقيت المحلي

"لا أعرف إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك".. شاهد ما قالته أمريكية خرجت من غزة بعدما علقت أسابيع فيها

"لا أستطيع أن أصدق ما مررنا به".. فلسطينية أمريكية كانت محاصرة لأسابيع في غزة تروي لـCNN تفاصيل خروجها

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مهلة مدتها 6 ساعات لممر إخلاء على طول شارع صلاح الدين للسماح للناس بالفرار جنوبا من شمال غزة، محددا أن الممر سيكون مفتوحًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً بالتوقيت المحلي.

الممر مطابق في الطول والموقع لما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي، الخميس، ومطابق في الموقع (وإن كان أطول) لما نظمه ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي مقطع فيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيه: "يا سكان غزة.. أخبركم ان اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا والساعة الرابعة (16:00) مساء.. هذه الصور المرفقة التقطت قبل نصف ساعة تقريبًا وتظهر استجابة ملموسة لنداءاتنا ومطالباتنا.. لا تستمعوا الى ما يطلقوه بعض قادة حماس من فنادقهم في الخارج أو من الأماكن التي رتبوها لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم تحت الأرض. من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة.. منطقة شمال قطاع غزة تعتبر منطقة قتال ضارية والوقت لإخلائها بات ينفذ. انضموا الى مئات الالاف الذين استجابوا للنداءات وتحركوا جنوبًا في الأيام الأخيرة".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قد قال الخميس، إن إسرائيل "ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة كل يوم"، لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ذلك مجرد إضفاء الطابع الرسمي على ما كان يفعله الجيش الإسرائيلي بالفعل، أو شيئا جديد.