مفاوضات بالدوحة من أجل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.. و "الجهاد الاسلامي" مستعد للإفراج عن اثنين

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(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة تعمل على التوصل إلى اتفاق يستلزم وقفا مستداما للقتال لمدة أيام مقابل إطلاق سراح مجموعة كبيرة من الرهائن.

وأضاف المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الرهائن سيخرجون من غزة على مراحل في عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أيام، مع إعطاء الأولوية للمجموعات مثل الأطفال والنساء.

ومع ذلك، فقد حذر المفاوضون مرارا وتكرارا من أن المحادثات يمكن أن تتعثر أو تتدهور في أي وقت، وقال المسؤول الأمريكي: "لقد كانت قريبة من قبل، ليس هناك يقين على الإطلاق".

وأضاف أن "الكثير من التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد، ومن المرجح أن يستغرق الأمر أياما، حتى في أفضل السيناريوهات، قبل التوصل إلى اتفاق".

ولكن حتى أثناء دراسة الاتفاق، لم تتراجع إسرائيل عن هجومها على غزة، وشهد مراسلو شبكة CNN قصفا عنيفا شنته القوات الإسرائيلية في غزة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال مارك ريغيف، المستشار الكبير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن "الضغط هو السبيل لدفع حماس إلى إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف ريغيف، في مقابلة مع شبكة MSNBC: "نعتقد أن الطريقة لإخراج مواطنينا هي الضغط على حماس، وجعلهم يفهمون أن إسرائيل ستواصل ضربهم بشدة".

وذكرت CNN في وقت سابق أن تبادل الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل كان جانبا أساسيا في المفاوضات.

وقال نتنياهو إنه لن يكون هناك "وقف إطلاق نار" دون إطلاق سراح الرهائن.

وانخرطت الولايات المتحدة وإسرائيل و"حماس" مع قيام قطر بدور وساطة مهم في محادثات منذ أسابيع لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

ولم يستجب المسؤولون القطريون والإسرائيليون لطلبات التعليق.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لشبكة CNN، إنهم لا يعلقون على تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالرهائن.

ولم يتم إطلاق سراح سوى عدد قليل منهم بما في ذلك مواطنين أمريكيين منذ بداية الحرب، وبعد خروجهم، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف قصير لإطلاق النار لضمان إطلاق سراحهم.