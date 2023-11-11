تقديرات عدد النازحين الذين توجهوا لجنوب غزة الجمعة

"لا أعرف إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك".. شاهد ما قالته أمريكية خرجت من غزة بعدما علقت أسابيع فيها

"لا أستطيع أن أصدق ما مررنا به".. فلسطينية أمريكية كانت محاصرة لأسابيع في غزة تروي لـCNN تفاصيل خروجها

ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. أمريكا وإسرائيل على خلاف بشأن مستقبل غزة

(CNN)-- فر ما يقدر بنحو 30 ألف شخص من المناطق الواقعة شمال وادي غزة متجهين جنوبا، الجمعة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت مبكر، السبت.

وفر النازحون سيرا على الأقدام أو استخدموا عربات تجرها الحمير عبر الممر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي على طول طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، الجمعة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إن عدد النازحين في غزة يقترب من 1.6 مليون شخص، يعيش حوالي 748,000 منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، بما في ذلك 588,000 في ملاجئ الوكالة في جنوب غزة.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 66 نازحًا قتلوا وأصيب 558 في ملاجئ الأونروا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وكان ما لا يقل عن 20 من الذين فقدوا حياتهم و400 من المصابين في جنوب غزة وفقًا للمكتب.