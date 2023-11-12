إجلاء مزيد من الرعايا الأجانب من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- تم إجلاء عدد من الرعايا الأجانب من قطاع غزة، الأحد، عبر معبر رفح ووصلوا إلى مصر، وفقا لصحفي يعمل لدى CNN في رفح.

واقتصر أولئك الذين عبروا، الأحد، على قائمة تمت الموافقة عليها مسبقا.

وشهد مراسل CNN حشدًا من الأشخاص من السفارات الأجنبية، وسيارات ملفوفة بأعلام مختلفة، ينتظرون على الجانب المصري من الحدود للترحيب بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وهذه هي أول عملية إجلاء لرعايا أجانب منذ، الخميس الماضي، عندما غادر أكثر من 300 شخص.

وتم إجلاء خمسة جرحى فلسطينيين آخرين، الجمعة ووصلوا إلى مصر لتلقي العلاج.

ويوجد معبر رفح في شمال سيناء بمصر، ويُنظر إليه على أنه الأمل الأخير للكثيرين للهروب مع تساقط القنابل الإسرائيلية على القطاع.

وهو المعبر الحدودي الوحيد في غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، التي أغلقت معابرها مع القطاع بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.