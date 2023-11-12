"عليك أن تدع الحرب تأخذ مجراها".. شاهد ما قاله ترامب عن صراع إسرائيل وحماس وتدخل الولايات المتحدة

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ردًا على سؤال حول المستشفيات في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تساعد المرضى من خلال إنشاء ممرات إخلاء وسط القتال على الأرض، لكنه أصر على أنه "لن يتم منح حصانة لإرهابيي حماس"، حسب قوله.

وقال نتنياهو، في حديثه إلى مذيعة CNN دانا باش، الأحد: "لقد حددنا طرقًا تؤدي إلى منطقة آمنة جنوب مدينة غزة. نريد إبعاد جميع المدنيين عن طريق الأذى".

ومع ذلك، أكد أن حماس "تبذل كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".

وقال نتنياهو لـCNN: "لقد طلبنا إجلاء جميع المرضى من مستشفى الشفاء (أكبر مستشفى في غزة)، وقد تم بالفعل إجلاء 100 أو نحو ذلك".

وأضاف نتنياهو: "لا يوجد سبب يمنعنا من إخراج المرضى من هناك."

لا تستطيع شبكة CNN التحقق من ادعاءات نتنياهو بشأن عمليات الإجلاء من الشفاء.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق عن ممر بالقرب من المستشفى، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إنها لا تستطيع تأكيد حدوث أي عمليات إجلاء.

وقد أدى القتال العنيف بالقرب من المركز الطبي إلى تركه في "وضع كارثي"، حيث ظل المرضى والعاملون محاصرين في الداخل، وسيارات الإسعاف غير قادرة على جمع الجرحى وأنظمة دعم الحياة بدون كهرباء، حسبما أفاد مسؤولو الصحة في غزة ووكالات الإغاثة.