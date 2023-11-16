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لأول مرة منذ هجوم "حماس".. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

الشرق الأوسط
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رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق لـCNN: نتنياهو ارتكب خطأ مع حماس
يُعرض حالياً06:22رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق لـCNN: نتنياهو ارتكب خطأ مع حماس

(CNN)--  دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة لأنه "فقد ثقة الشعب".

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وهذه هي المرة الأولى التي يحث فيها لابيد نتنياهو على الاستقالة منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال يائير لابيد، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "لا يمكن لنتنياهو أن يبقى رئيسا لوزراء إسرائيل، نحن بحاجة إلى حكومة إصلاح وطنية.. عليه أن يرحل الآن".

وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن يكون لدينا رئيس وزراء فقد ثقة الشعب، سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية"، وتابع: "الأشخاص الذين يديرون الأمور بشكل صحيح هم مؤسسات الدفاع".

وقال: "هذه الحكومة مختلة وظيفيا نحن بحاجة إلى تغييرها"، إلا أن رئيس الوزراء السابق أضاف أنه "لا يعتقد أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإجراء الانتخابات"، وبدلا من ذلك، قال إن "أفضل مسار هو أن يقوم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بالإطاحة به واستبداله بزميل آخر في الحزب".

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