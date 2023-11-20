وزير خارجية الأردن لـCNN: محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل توقفت.. ومعاهدة السلام "سيتراكم عليها الغبار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى مطار العريش في مصر، الاثنين، "للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي قطاع غزة بسعة 41 سريرًا"، بحسب الديوان الملكي الأردني.

ونشر الديوان الملكي صورًا للحظة وصول ولي العهد الأردني إلى مطار العريش.

من ناحية أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن الوزارة تواصل "متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المتحدث أن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، المتواجد حاليًا في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 229 مواطنًا أردنيًا من غزة، بعدما سُمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح إلى مصر.

وأشار المتحدث إلى أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصًا إلى اليوم.