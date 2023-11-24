مسؤول إسرائيلي: تم إبلاغ عائلات الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم

(CNN)-- قال منسق شؤون الرهائن والمفقودين في إسرائيل غال هيرش، الخميس، إن السلطات أبلغت عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم من غزة، الجمعة، وفقا للاتفاق المبرم مع حركة "حماس".

وأضاف هيرش، في بيان، أن "ضباط الاتصال أبلغوا العائلات التي ظهرت في القائمة، وكذلك جميع عائلات الرهائن".

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قال في مؤتمر صحفي: "الهدنة الإنسانية ستبدأ في غزة الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي".

وأردف الأنصاري قائلا: "إطلاق سراح الدفعة الأولى من المدنيين من غزة سيتم الساعة 4 بالتوقيت المحلي من يوم الجمعة".

وكشف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن "الدفعة الأولى من المدنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة ستشمل 13 امرأة وطفلا".

وأشار الأنصاري إلى أن الهدنة الإنسانية ستشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشماله وجنوبه، وقال: "الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار بشكل كامل من الجو والبر ونأمل ألا تحدث خروقات".

وأردف المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية إلى التزامهما".

أما بشأن الفلسطينيين المُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، قال الأنصاري: "لا أستطيع أن أكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم غدا"، وأشار إلى أن إطلاق سراحهم سيتم في "مدى زمني متقارب" مع إطلاق سرا ح الرهائن من جانب "حماس"، واصفا الصفقة بأنها "صفقة تبادل".

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس، لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وذكر أن الاتصالات والمحادثات بين الوسطاء استمرت حتى صباح الخميس.