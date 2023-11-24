دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على الاتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية ترأستها قطر لـ"وقف نزيف الدم" في غزة على حد تعبيره.

وقال الشيخ حمد في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "في البداية أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة.. أود ان أؤكد هنا ان هذا الإنجاز المثمر هو إنجاز لكل دول مجلس التعاون الخليجي وليس لدولة قطر وحدها. كما أؤكد كذلك ان أي إنجاز تحققه أي من دول المجلس، سواء كان في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية والطبية أو الاجتماعية والعسكرية والترفيهية، هو إنجاز لكل دول المجلس".

وتابع قائلا: "فدول مجلس التعاون منظومة واحدة يجب ألا تتنافس فيما بينها، بل هي تكمل بعضها البعض حتى يصبح المجلس الأساس القوي الذي تنبني عليه كل المبادرات وتنطلق من دوره المحوري الجامع، وهذا هو ما سيجعل العالم ينظر إلينا باعتبارنا كتلة واحدة لها وزنها.. وهكذا فإن أي إنجاز ينبغي اعتباره إنجازا لكل دول المجلس والخسارة خسارة للجميع".

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع، ضمن الاتفاق الذي تم بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، وأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" سيبدأ عند الساعة الرابعة من مساء اليوم نفسه.