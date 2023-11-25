(CNN)-- قالت مصر إنها سعيدة بمضي اليوم الأول من التهدئة المؤقتة المتفق عليها للقتال، بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وتحدثت عن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت للقطاع، ودخول الفلسطينيين العالقين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح.

وسلط ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الضوء على موافقة إسرائيل على وقف تحليق طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق غزة، خلال الهدنة المؤقتة كأحد أسباب بداية الهدنة الإنسانية الناجحة.

وقال ضياء رشوان في بيان، إن زيادة توصيل الإمدادات الطبية والغذاء والوقود إلى سكان غزة، يعد عاملا آخر، سيساعد في الحفاظ على وقف الأعمال العدائية.

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن 137 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع المنكوب. وتمثل قافلة الإغاثة هذه أكبر عملية تسليم للمساعدات منذ أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المجتمعات المحلية في جنوب إسرائيل.

وأوضح ضياء رشوان أيضا أن دور مصر في الإشراف على عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين ساعد في الحفاظ على السلام.

وذكر رشوان في بيانه أن مصر سمحت أيضا لما لا يقل عن 134 فلسطينيًا تقطعت بهم السبل في مصر بالعودة إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.