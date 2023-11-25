لماذا غابت مظاهر الفرح بين الفلسطينيين بعد الإفراج عن أحبائهم؟ مراسلة CNN تعلق

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

القدس (CNN)-- حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، السبت، من "أزمة محتملة" في اتفاق إطلاق حماس لرهائن من غزة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين.

وقال قدورة فارس، لشبكة CNN، إن إسرائيل لا تطلق سراح السجناء حسب المدة التي قضوها في السجن.

وأضاف فارس: "هناك مؤشرات على أزمة محتملة فيما يتعلق بقائمة الأسماء التي أعلنتها إسرائيل، بسبب عدم التزام إسرائيل بمعيار الأقدمية المُتفق عليه في الصفقة".

وطلبت CNN من مسؤولين إسرائيليين الرد على هذا الاتهام.

وأدلى فارس بهذا التصريح، بينما تستعد إسرائيل لإطلاق سراح ما يصل إلى 42 معتقلا إضافيا، السبت، بعد إطلاق سراح 39 امرأة ومراهقا، الجمعة. وبموجب الاتفاق، تفرج إسرائيل عن ثلاثة فلسطينيين من السجن، مقابل كل رهينة إسرائيلي يُسمح له بالخروج من غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على العملية لشبكة CNN، السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية تلقت أسماء 42 أنثى وقاصرا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية من الصفقة.

وكما هو الحال من عملية الإفراج التي بدأت، الجمعة، ستبدأ العملية بنقل الأسرى من سجني مجدو والدامون إلى سجن عوفر.

وبعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، عبر حافلات تابعة للصليب الأحمر.

وسيتم نقل الأسرى من القدس إلى مراكز الشرطة في المدينة، ومن ثم إطلاق سراحهم.

والجمعة، تم إطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية عند حاجز بيتونيا على مشارف مدينة رام الله.