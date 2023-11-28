من هم السجناء الفلسطينيون المُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية؟

من غزة الى إسرائيل مباشرة.. لماذا اختلفت عملية تسليم الرهائن هذه المرة؟

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

القدس (CNN)-- تم احتجاز حوالي ثلثي السجناء الفلسطينيين الذين جرى إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في الأيام الأربعة الأولى من الهدنة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، رهن الاعتقال الإداري، بما يعني أنه لم يتم إخبارهم بالتهم الموجهة إليهم، أو منحهم الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب تحليل شبكة CNN لبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية.

أما الثلث الآخر من السجناء فقد تمت محاكمتهم وصدرته بحقهم أحكام.

وكان من بين هؤلاء السجناء ما يقرب من 80% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، و3 فتيات مراهقات، و31 امرأة بالغة، وهم كالتالي:

-العدد الإجمالي: 150

-إجمالي عدد النساء البالغات: 31

-إجمالي عدد المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما (الأطفال بحسب التعريف الدولي): 116

-إجمالي عدد المراهقات: 3

-العدد الإجمالي للمتهمين المحكوم عليهم: 52

-العدد الإجمالي للسجناء رهن الاعتقال الإداري: 98