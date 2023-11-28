وفد تركي يصل إلى غزة لبحث إنشاء مستشفى ميداني

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصلت لجنة فنية تركية إلى غزة بهدف إنشاء مستشفى ميداني في أسرع وقت، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

وسيقوم الفريق "بإجراء دراسات جدوى المستشفى الميداني المزمع إنشاؤه في غزة من قبل تركيا". وصل الفريق إلى غزة عبر مصر، بحسب بيان لمصادر دبلوماسية.

وأضاف البيان: "اعتمادًا على النتائج التي توصلت إليها لجنتنا، نخطط لتشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن".

ويهدف المستشفى إلى علاج عشرات الآلاف من المدنيين المصابين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة.

وذكرت الأناضول أن تركيا تخطط أيضًا لإنشاء مساكن مصنوعة من حاويات الشحن للنازحين في غزة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1.7 مليون شخص - ما يقرب من 80٪ من السكان - قد نزحوا بسبب الحرب.

وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن المواد والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفى الميداني تم إرسالها عن طريق السفن إلى مصر.