(CNN)—قال مارك ريغيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه إذا استمرت حماس في إطلاق سراح عشرة رهائن "أحياء" في اليوم فستقوم إسرائيل بتمديد الهدنة لمدة يوم.

جاء ذلك في حديث لريغيف مع الزميل جون فوز على قناة CNN، الخميس، بعد دقائق من تمديد الهدنة، حيث قال إن "موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية للقتال واضح تمامًا.. في كل يوم، نتفق على تمديد مقابل الإفراج عن عشرة رهائن على قيد الحياة."

وأضافت: "إذا استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن، بمعدل عشرة في اليوم، فسنقوم بتمديد فترة الهدنة المؤقتة".

وعندما سئل عما إذا كان القتال سيستأنف خلال الـ 24 ساعة القادمة، قال ريجيف: "بالطبع، إذا فشلت حماس في تلبية شروط التمديد، وهو إطلاق سراح عشرة إسرائيليين، فبالطبع يمكن استئناف القتال".

ويذكر أن تمديد الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل، صباح الخميس، هو التمديد الثاني للهدنة الأولية التي استمرت 4 أيام منذ الجمعة، وأسفرت عن عودة 70 رهينة إسرائيلية وإطلاق سراح ثلاثة مواطنين إسرائيليين مزدوجي الجنسية وأربعة وعشرين مواطنًا أجنبيًا، مقابل ذلك تم إطلاق سراح 210 فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.