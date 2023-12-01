أعادت القطاع إلى ما قبل النهضة الصناعية.. شاهد كيف حولت حرب إسرائيل غزة إلى دمار تام

(CNN)-- ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يسافر مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن حماس وإسرائيل ما زالتا في مناقشات غير مباشرة بشأن الرهائن، وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهدنة يمكن أن تُستأنف في أقرب وقت.

واستقل بلينكن طائرته مغادرا إسرائيل بعد لحظات من إعلان الجيش الإسرائيلي استئناف القتال. وعلى متن الطائرة، وفقا لما ذكر الفريق الذي كان يرافقه، قال المسؤول الكبير للصحفيين، إن المناقشات مستمرة رغم حقيقة أن حماس لم تسلم قائمة الرهائن الذين كان متوقعا إطلاق سراحهم، الجمعة، في (اليوم الثامن)، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وفي بيان صدر عن مكتبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القتال استُؤنف ضد حماس في غزة، بعد أن خرقت الحركة الخطوط العريضة للهدنة، "ولم تحترم التزامها بالإفراج اليوم عن جميع النساء المختطفات، وأطلقت الصواريخ باتجاه مواطني إسرائيل".

وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن حماس قالت إنها ليس لديها المزيد من النساء والأطفال لإطلاق سراحهم، لكن إسرائيل لا تصدق ذلك.