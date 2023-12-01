حماس: إسرائيل "رفضت كل العروض" لتمديد الهدنة.. ومكتب نتنياهو يرد

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- قالت حركة "حماس" إن إسرائيل "رفضت كل العروض" لتمديد الهدنة خلال المفاوضات، وذلك في بيان صدر، الجمعة، وهو ادعاء رفضه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "دعاية".

وذكرت حماس في بيانها أن "المفاوضات جرت طوال الليل لتمديد التهدئة، وعرضت خلالها حركة (حماس) تبادل الأسرى والمسنين، وتسليم جثث القتلى في القصف الإسرائيلي".

وقالت الحركة أيضا إنها عرضت إعادة جثث شيري وأرييل وكفير بيباس وإطلاق سراح والدهم ياردن. وتم اختطاف الأربعة من كيبوتس نير عوز الإسرائيلي الذي دُمر عندما تعرض لهجوم شنه مسلحو حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت حركة حماس ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الصبية وأمهم قتلوا لكنها لم تقدم أدلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بتقييم هذا الادعاء.

واتهم بيان حماس الحكومة الإسرائيلية برفض العروض لأنه تم بالفعل اتخاذ قرار باستئناف القتال.

وفي المقابل، وردا على سؤال للتعليق على ما قالته حركة حماس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن "إسرائيل لن تتناول التقارير المبنية على دعاية حماس".

وذكر البيان: "نعلم لماذا خرقت حماس الهدنة المُتفق عليها. لقد حددت حكومة نتنياهو الحربية مهمتين وهما: تدمير حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وسنواصل حتى نكمل مهمتنا".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق، صباح الجمعة، إنه "استأنف العمليات القتالية ضد حماس، بعد أن انتهكت شروط الاتفاق الحالي، وأطلقت النار باتجاه إسرائيل".