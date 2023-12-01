القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن بعض المناطق التي تقوم فيها إسرائيل بعمليات هجومية في غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حماس، تشمل الأجزاء الجنوبية من القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال الساعات القليلة الماضية، قصفت القوات البرية والجوية والبحرية أهدافا إرهابية في شمال وجنوب قطاع غزة، بما في ذلك في خان يونس ورفح".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "تم ضرب أكثر من 200 هدف إرهابي" منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه المواقع تشمل "مناطق مفخخة بالمتفجرات وممرات أنفاق إرهابية، ومواقع إطلاق ومراكز قيادة عمليات خصصتها حماس لاستخدامها في القتال".
وفي بيان بالفيديو، الجمعة، قال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وزير الدفاع السابق بيني غانتس، إن إسرائيل "استعدت لتوسيع إطار العملية" من أجل إعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم.
وأضاف بيني غانتس: "خلال الأسبوع الماضي، استعددنا لتوسيع الإطار لإصرارنا على إعادة الرهائن، وأنه علينا تغيير الوضع في الجنوب وأيضا في الشمال".
وأوضح غانتس: "فكرت في الذين (الرهائن) لم يعودوا بعد. ولقد التقيت وتحدثت مع العديد من عائلات المختطفين الذين لم يعودوا بعد، واليوم، عندما نهاجم مرة أخرى، أريد أن أؤكد أننا نقاتل أيضا من أجلهم".
وقال غانتس إن "هذا النصر يشمل أيضا في الأساس جهود إعادة الرهائن، فضلا عن القضاء على تهديد حماس".