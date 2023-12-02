نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

من غزة الى إسرائيل مباشرة.. لماذا اختلفت عملية تسليم الرهائن هذه المرة؟

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

القدس (CNN)-- استدعت إسرائيل فريقها التفاوضي من قطر، بعد الوصول إلى "طريق مسدود" في محادثات الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس في غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكر البيان أن "منظمة حماس الإرهابية لم تف بما عليها في الاتفاق، الذي تضمن إعادة جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، وفقا للقائمة التي أُرسلت إلى حماس ووافقت عليها".

وكان المفاوضون من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". وقال البيان إن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا هو الذي استدعى الفريق.

وانتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، صباح الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف في غزة خلال أول 24 ساعة بعد انتهاء الهدنة.