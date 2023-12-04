نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

لست متحمسًا جدًا لموسم العطلات؟ يمكنك حماية نفسك من التوتر بهذه الطرق

(CNN)-- رفض السناتور الأمريكي ليندسي غراهام تحذيرات وزير الدفاع لويد أوستن من أن المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة قد يؤدي إلى ظهور المزيد من المتمردين ويستبدل "النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".

ومضى السناتور الجمهوري في وصف أوستن بأنه "ساذج"، قائلاً إنه "فقد كل الثقة" به.

وتساءل ليندسي غراهام، خلال تصريحاته لـCNN: "هل ستؤدي الهزيمة الاستراتيجية إلى تأجيج الفلسطينيين؟ إنهم متأججون بالفعل. لقد تعلموا منذ ولادتهم أن يكرهوا اليهود ويقتلوهم"، داعيًا أوستن إلى "التوقف عن انتقاد إسرائيل علنًا"، حسب قوله.

وقال غراهام: "الوزير أوستن يخبر إسرائيل بأشياء من المستحيل تحقيقها. أيها الوزير أوستن، السبب وراء موت الفلسطينيين: غزة مكثفة للغاية، وحماس لديها أنفاق تحت الشقق، وتحت المدارس، وتحت المستشفيات".

وأضاف غراهام أنه يفهم النظرية التي أطلق عليها الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال "حسابات المتمردين"، وهي فكرة مفادها أن موت المدنيين الجانبي في الحرب يمكن أن يكون حافزًا لخلق المتمردين، لكنه قال إن سكان غزة "لقد أصبحوا متطرفين منذ عقود"، حسب قوله.

تساءل غراهام: "هل تعرف ماذا يدرسون في المدارس؟ إن فكرة أننا أو إسرائيل بطريقة أو بأخرى (نؤدي) إلى تطرف الناس في غزة هي فكرة سخيفة".

وانتقد غراهام أيضًا تصريح نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، السبت، بعد قولها على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ في دبي، السبت، إن "عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا".

وقال غراهام: "نائب الرئيس هاريس، قولي لإسرائيل كيف تدمر حماس بطريقة لا تؤذي الفلسطينيين الأبرياء، وسأمررها لك. وبالمناسبة، لا يوجد جمهوري يعتقد ذلك. لا يوجد أي جمهوري يطلب من إسرائيل تغيير تكتيكاتها العسكرية".

في غضون ذلك، قال السناتور الجمهوري إنه لن يصوت لصالح مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا إذا لم يتم تضمين قيود الهجرة الأمريكية التي دافع عنها هو وزملاؤه في الحزب الجمهوري في التشريع المقترح.

وأضاف: "أعتقد أن هناك أصواتًا لإسرائيل بعيدًا عن الحزمة (أي مشروع القانون). الجمهوريون يدعمون إسرائيل بأغلبية ساحقة – وكذلك يفعل معظم الديمقراطيين. الجمهوريون منقسمون بشأن أوكرانيا".