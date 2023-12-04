"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN)-- حذّرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال حدوث وفيات في غزة بسبب الأمراض وانهيار البنية التحتية الصحية، بشكل أكبر من تلك الناجمة عن القنابل والصواريخ.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، الأربعاء الماضي: "في نهاية المطاف، سنرى عددًا أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف، إذا لم نتمكن (معًا) من إعادة بناء هذا النظام الصحي، وتوفير أساسيات الحياة: الغذاء والماء والأدوية، وبالطبع الوقود لتشغيل المستشفيات".

من جانبه، قال الدكتور باري ليفي، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة تافتس: "في معظم الحروب، يمرض ويموت عدد أكبر من الأشخاص بسبب الآثار الصحية غير المباشرة للصراع، مقارنة بالآثار المباشرة للقنابل والرصاص والأسلحة الأخرى".

وتنجم هذه الآثار غير المباشرة أساسًا، بسبب تدمير البنية التحتية المدنية التي توفر الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية، فضلا عن النزوح القسري.

وتشمل الآثار الصحية غير المباشرة، حالات أمراض الجهاز الهضمي المعدية، مثل الكوليرا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، بجانب اضطرابات الجهاز التنفسي المعدية، مثل الحصبة والسل وكوفيد-19، والتي ترجع جزئيًا إلى تزاحم الأحوال المعيشة.

كما أن تقلص خدمات الصحة العامة، مثل التحصينات وإجراءات مكافحة تفشي الأمراض، فضلا عن تزايد سوء التغذية، يمكن أن يسهم في حدوث الأمراض المعدية وزيادة شدتها.