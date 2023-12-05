"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا خلال المعارك بقطاع غزة، ليصل إجمالي عدد الجنود القتلى في القطاع إلى 72 منذ بداية الهجوم البري.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أنه يوسع عملياته البرية لتشمل كافة أنحاء غزة، حيث يقصف القطاع، عقب انهيار الهدنة مع حركة حماس، الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، الاثنين، إن ما لا يقل عن 15899 فلسطينيا قُتلوا في هجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، قال لشبكة CNN، الاثنين، إن معدل مقتل مدنيين فلسطينيين اثنين في غزة مقابل كل مسلح من حركة "حماس"، يعد "إيجابيًا للغاية" نظرًا لتحديات القتال في المناطق الحضرية.