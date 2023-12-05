مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN)-- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه وسع عملياته البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله.

وقال بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "نظرا إلى أن الملاجئ في مدينة رفح تجاوزت طاقتها الاستيعابية إلى حد بعيد، فقد استقر معظم النازحين داخليا الوافدين حديثا في الشوارع وفي الأماكن الفارغة بجميع أنحاء المدينة، حيث نصبوا الخيام والملاجئ المؤقتة".

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنه من بين حوالي 1.8 مليون نازح في جميع أنحاء غزة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في 99 منشأة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الجنوب، بما في ذلك في خان يونس ورفح. وأضاف "أوتشا" أنه حذر من انتشار الأمراض في مراكز الإيواء.

وقال بيان "أوتشا": "بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في ملاجئ الأونروا في الجنوب، كانت هناك زيادات كبيرة في بعض الأمراض والحالات المعدية، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد، والحالات المتعلقة بالنظافة مثل القمل".

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الاثنين، أنه تلقى تقارير عن تفشي التهاب الكبد في مراكز إيواء اللاجئين في القطاع.