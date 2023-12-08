نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

من غزة الى إسرائيل مباشرة.. لماذا اختلفت عملية تسليم الرهائن هذه المرة؟

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن عدد الرهائن الذين يُعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة يبلغ الآن 137 رهينة.

وتأكد مقتل رجل إسرائيلي كان يُفترض أنه من بين الرهائن، خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأعلن كيبوتس بئيري عن وفاة درور كابلون البالغ من العمر 68 عاما، الخميس.

وتم التعرف على رفاته من قبل الجيش الإسرائيلي بمساعدة هيئة الآثار الإسرائيلية، المختصة في علم الآثار.

ويأتي هذا الإعلان بعد 9 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية جهودها في التحقيق.