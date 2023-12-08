"خسائر وبؤس ودمار لا يمكن تصورها".. سكان غزة يكافحون من أجل البقاء

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

(CNN)-- يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور، مع قيام القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني. ومنذ الثلاثاء الماضي، يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات في مدينة خان يونس جنوب غزة، ويخوض "معارك عنيفة" مع مقاتلي حماس.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الصراع تسبب في "خسائر ودمار وبؤس لا يمكن تصوره"، وإن "الجميع في غزة يعانون من الجوع".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأربعاء، على زيادة "ضئيلة" في كمية الوقود التي تدخل غزة، لكن زعماء عالميين ومنظمات إغاثة يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات التي تدخل القطاع.

إليك ما يجب معرفته عن تطورات الوضع في القطاع:

الجوع في غزة: قال برنامج الأغذية العالمي إن 97% من الأسر في شمال غزة لا تستهلك ما يكفي من الغذاء، وإن حوالي 83% في جنوب غزة "يعتمدون على استراتيجيات استهلاكية قاسية" من أجل البقاء. وأضاف البرنامج أن ربع الأسر تحدثت عن حرق النفايات كمصدر رئيسي لوقود الطهي، بينما تستخدم بقية الأسر الحطب أو نفايات الخشب. وفي المتوسط، قالت الأسر إن لديها أقل من نصف جالون من مياه الشرب الآمنة للشخص الواحد يوميا في شمال غزة.

تعطل عمليات الطوارئ: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS)، إن العمل توقف في مركز الإسعاف التابع لها في شمال غزة بسبب عدم توفر الوقود. وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا أن انتشال الجثث من الشوارع ومن تحت الأنقاض لا زال مستمرا، لكن الجهود تعرقلت بسبب نقص الوقود. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن عدد الجثث التي وصلت إلى مستشفى الأقصى، وسط قطاع غزة تجاوز الآن عدد المصابين.

العمليات العسكرية الإسرائيلية: اعتقلت القوات الإسرائيلية واستجوبت مئات المشتبه بهم في غزة بزعم تورطهم في أنشطة إرهابية، بحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، أظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقالات جماعية للرجال، حيث أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، والركوع في الشارع، وأعينهم معصوبة، بعض الرجال على الأقل هم مدنيون ليس لهم أي انتماء معروف للجماعات المسلحة، وفقا لمحادثة أجرتها شبكة CNN مع أحد أقاربهم.

موقع إطلاق حماس المزعوم: نشر الجيش الإسرائيلي صورة قمر صناعي ومقطع فيديو، قال إنه يظهر إطلاق صواريخ حماس بالقرب من "منطقة إنسانية" ومنشأة تابعة للأمم المتحدة في جنوب غزة. ونظرا لأنه اتم اقتصاص صورة القمر الصناعي للجيش الإسرائيلي لموقع الصاروخ، كما أن الفيديو تم اقتصاصه ومنخفض الدقة، فلم تتمكن شبكة CNN من التأكد من موقع الصاروخ.

حصيلة القتلى في غزة: قال متحدث باسم وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، الخميس، إن 17177 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأضافوا أن نحو 46 ألف شخص أُصيبوا، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.