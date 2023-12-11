الملك عبدالله: لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن

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بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنه "لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن"، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة.

وأكد الملك عبدالله، في تصريحات على هامش لقائه مع رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين، الاثنين، على "عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم"، وأعرب الملك عن ثقته بقدرة وجاهزية الجيش الأردني والأجهزة الأمنية "في الدفاع عن الوطن".

وجدد الملك تأكيده موقف الأردن بـ"ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع".

وشدد الملك على أهمية تكثيف وتوحيد الجهود العربية للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال إن "الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطًا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدًا بدور الشقيقة مصر بهذا الخصوص".

وأكد الملك "رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".