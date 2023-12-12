الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنية تحتية عسكرية لحماس شمال غزة

نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

قصف مخيم جباليا.. شاهد عيان لـCNN: كان بمثابة "نهاية العالم" والأشلاء "في كل مكان"

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية دمرت موقعا لإطلاق الصواريخ تابعا لحركة حماس، ومصنعا للأسلحة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع تم استخدامه لإطلاق الصواريخ على مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، التي تعرضت لإطلاق نار خلال هجوم الحركة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على حوالي 250 صاروخا وقذيفة وقذائف صاروخية، وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى في مصنع الأسلحة.

وكان مدير وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة قال، الاثنين، لشبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي له وجود "عميق" في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع قتال عنيف وعشرات الضحايا.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام الوزارة: "نشاهد انتشارا للدبابات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية من المخيم، أنا على بعد حوالي 700 متر من الاشتباكات وأسمع الصراخ من موقعي".

ويبدو أن تصريحات البرش تدعم ادعاء إسرائيل بأن قواتها تضيق الخناق على جباليا والشجاعية، اللتين يقول الجيش الإسرائيلي إنهما آخر معقلين لحماس في شمال القطاع.