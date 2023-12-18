لندن، بريطانيا (CNN)-- أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، الأحد، إطلاق النار المميت على كنيسة في غزة، يُزعم أن قناصا عسكريا إسرائيليا نفذه.
وأطلق القناص النار على أم وابنتها فقتلهما وأصاب سبعة آخرين داخل أبرشية العائلة المقدسة في غزة، السبت، بحسب ما أعلنت البطريركية اللاتينية في القدس، في حادث أدانه أيضا البابا فرنسيس.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد في بيان: "أنا مصدوم إزاء مقتل مدنيين لجأوا إلى كنيسة في شمال غزة وإصابة آخرين، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. ويجب حماية المدنيين. وهناك حاجة ماسة إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام مستدام".
وتحدث البابا فرنسيس، الأحد، عن القتلى في أبرشية العائلة المقدسة، معربا عن أسفه لأن "المدنيين العزل هم أهداف للقنابل وإطلاق النار" في غزة.
وقد تواصلت CNN مرارا مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.