"أصبحت مطلبا عالميا".. ضاحي خلفان يتحدث عن ضرورة "محاكمة نتنياهو"

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الثلاثاء، عن أهمية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي بحسب وصفه، "أصبحت مطلبا عالميا من جميع الشعوب"، وهو ما أثار تفاعلا.

وقال ضاحي خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "محاكمة نتنياهو على جرائم حربه في غزة أصبحت مطلبا عالميا من جميع الشعوب"، حسب قوله.

وأثار منشور نائب رئيس شرطة دبي تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس".

وهاجم خلفان نتنياهو في وقت سابق ورأى أن "مكانه الصحيح هو السجن"، وذلك بسبب العمليات الإسرائيلية على غزة ردا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة "حماس" ضد مناطق ومدن إسرائيلية.